Durch die Länderspielpause rollt von der Bundesliga bis in die Regionalliga am Wochenende kaum ein Ball. Für ein Fußballfest ist trotzdem gesorgt: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stehen von Freitag bis Sonntag Partien im Landespokal an. "Sport im Osten" ist hautnah dabei und zeigt sieben Spiele im TV und Livestream.