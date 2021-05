Fußball | FSA-Pokal FSA: Einspruch von Abtsdorf gegen Landespokal-Beschluss abgewiesen

Der Landespokal-Beschluss in Sachsen-Anhalt ist rechtens. Wie der FSA am Freitagmorgen mitteilte, wurde der Einspruch des Landesklasse-Vertreters Abtsdorf vom Sportgericht abgewiesen. Demnach ermitteln der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg in einem Spiel den Qualifikanten für die erste Runde im DFB-Pokal.