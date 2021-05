Nachdem Abtsdorf mit einem Widerspruch vor dem Verbandsgericht des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) am Freitag (28.05.2021) Recht bekommen hatte und damit die Pokalbeschlüsse des Verbandes gekippt worden waren, erklärte Pohl am Samstag (29.05.2021), er erwarte von einer Schiedsgerichtentscheidung am Montag (31.05.2021) eine Bestätigung des ursprünglichen FSA-Beschlusses. Demnach soll das Qualifikationsspiel zwischen dem HFC und dem FCM so gewertet werden, "dass der Gewinner an der ersten DFB-Pokalrunde teilnehmen kann", sagte Pohl im MDR. "Wir werden heute eine Entscheidung haben", bekräftigte er.