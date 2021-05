Am vergangenen Samstag ermittelten der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg im Rahmen des "Finaltags der Amateure" den potenziellen Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt am DFB-Pokal. Der FCM gewann nach einem packenden Schlagabtausch mit 3:2. Doch ob die Blau-Weißen wie geplant am Pokal teilnehmen werden, wird noch eine ganze Weile unklar bleiben.

Entscheidung erst in 14 Tagen?

Anders als am Samstag (29. Mai) dargestellt, wird das Schiedsgericht des FSA am Montag (31.05.2021) noch keine Entscheidung für den "eingefrorenen" Pokalwettbewerb treffen. Stattdessen werde das Schiedsgericht laut FSA-Geschäftsführer Frank Pohl an diesem Montag (31. Mai) zunächst "angerufen". "Da von uns ein Eilantrag eingereicht wird, rechnen wir mit einer Entscheidung in 14 Tagen", sagte Pohl auf MDR-Nachfrage. Am Samstag war im Interview die Rede davon, dass bereits am Montag eine Entscheidung fällt.

Verbandsgericht kippt Landespokal-Regelung

Am Freitag (28. Mai), keine 24 Stunden vor dem Anpfiff, hatte das Verbandsgericht des FSA die Landespokal-Regelung gekippt und damit der Klage des Siebtligisten SV Graf Zeppelin Abtsdorf stattgegeben.

Pohl: "Wir werden heute eine Entscheidung haben"

Geht es nach dem FSA, soll der 1. FC Magdeburg nach dem erfolgreichen Qualifikationsspiel gegen den Halleschen FC gemeldet werden. Einen Losentscheid, zeigte sich Pohl am Samstag sicher, werde es in der Streitfrage definitiv nicht geben. Der Verband muss bis zum Ablauf der Frist am 1. Juli den Teilnehmer am DFB-Pokal ermitteln oder benennen, sonst droht eine DFB-Pokalsaison 2021/22 ohne einen Vertreter aus Sachsen-Anhalt.