Der Streitfall geht nun zunächst vor das Schiedsgericht des FSA. Dieses muss entscheiden, wie es im "eingefrorenen" Pokalwettbewerb weitergeht. FSA-Geschäftsführer Frank Pohl erwartet von der Entscheidung am Montag "eine Bestätigung zu dem, was der Verbandsvorstand beschlossen und das Sportgericht bestätigt hat." Demnach soll das Qualifikationsspiel zwischen dem HFC und dem FCM so gewertet werden, "dass der Gewinner an der ersten DFB-Pokalrunde teilnehmen kann", erklärte Pohl am Samstag (29. Mai) unmittelbar vor dem geplanten Qualifikationsspiel in Halberstadt im Interview mit "Sport im Osten". "Das Urteil vom Verbandsgericht war etwas unklar, weil der Beschluss des Verbandstages diskreditiert worden ist. Das ist schon etwas verwunderlich", meinte Pohl.