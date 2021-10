Fußball | Landespokal "Sport im Osten" überträgt fünf Pokalspiele im Livestream

Pokalzeit in Mitteldeutschland: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steht ein packendes Wochenende im Landespokal an. Von Freitag bis Sonntag überträgt "Sport im Osten" fünf Spiele per Livestream.