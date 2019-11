Länderspielpause heißt für die oberen Ligen im Normalfall Ruhezeit. Das heißt aber keinesfalls, dass die Teams die Beine hochlegen und die Seele baumeln lassen. Zahlreiche Teams ab der 3. Liga abwärts sind in ihren Landesverbänden im Pokal gefragt. Auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen rollt am kommenden Wochenende der Ball. Bei fünf Partien sind wir mit der Kamera von Ort und übertragen das Geschehen im Livestream.

Der Fortschritt in den einzelnen Verbänden ist recht unterschiedlich, selbst innerhalb eines Verbandes werden am Samstag und Sonntag unterschiedliche Runden ausgetragen.



Im Bereich des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt stehen zum Beispiel bereits zwei Halbfinalteilnehmer fest, während Wernigerode und Halberstadt noch den letzten Vertreter für die Runde der besten Acht ausspielen. In Sachsen werden am Wochenende die vier verbliebenen Begegnungen des Achtelfinals gespielt, aber auch schon eine Partie der Viertelfinals. Einzig in Thüringen ist alles in der Reihe. Dort finden die vier Partien des Viertelfinals statt.