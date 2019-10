Am Wochenende stehen die Achtelfinales in den Landespokalen in Thüringen und Sachsen-Anhalt und in Sachsen die 3. Hauptrunde auf dem Programm. Und natürlich wollen alle Teams möglichst den Pott holen und danach im DFB-Pokal ein großes Los ziehen. Und als netten Nebeneffekt auch finanziell ordentlich profitieren. Für die erste Runde im DFB-Pokal sind das diese Saison 175.500 Euro. Wie hoch die Summe im kommenden Jahr ist, entscheidet sich erst im Sommer 2020. Doch auch für die Teams, die es nicht bis in den DFB-Pokal schaffen, werden Gelder ausgeschüttet. Dabei hat jeder der drei Landesverbände in Mitteldeutschland ein eigenes Auszahlungssystem entwickelt.

Große Unterschiede in den Landesverbänden

In Sachsen-Anhalt wird bereits seit einigen Jahren in der Ausscheidungsrunde auch an die unterlegenen Teams gezahlt. Den Löwenanteil erhält natürlich der Pokalsieger, für den Finalisten blieben noch 4.150 Euro übrig.

Der Thüringer Fußball-Verband schüttet in dieser Saison ab der zweiten Hauptrunde Geld aus. So können sich die dort unterlegenen Teams mit 750 Euro trösten. Hier ist auch festgelegt, wieviel der im Endspiel unterlegene Verein erhält. 10.000 Euro. "Wir finden diese Summe angemessen, weil der unterlegene Finalist ja einen großen Verlust macht", erklärt TFV-Präsident Tomaschewski. 131.000 Euro brachte der Pokalsieg dem Chemnitzer FC. Bildrechte: imago images / Ed Gar