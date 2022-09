Der nun finalen Ansetzung war eine regelrechte Spielort-Posse vorausgegangen. Ursprünglich sollte die Partie in Eilenburg stattfinden - ebenfalls am Samstag. Da sich Wurzen außer Stande sah, die scharfen Sicherheitsvorkehrungen zu erfüllen, beschloss der Sächische Fußballverband die Partie auf Sonntag ins Willy-Tröger-Stadion des VfL Pirna-Copitz zu verlegen. Nun die Rolle rückwärts.

"Auf Antrag der SGD und mit Zustimmung des Gegners erfolgte nunmehr die finale Ansetzung der Partie am Samstag, um 16 Uhr, im Jägerpark in Dresden. Der ATSV wird in der Spielstätte des SC Borea Dresden weiterhin als Heimmannschaft auftreten", heißt es in einer Pressemitteilung der Dresdner.