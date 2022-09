Ursprünglich sollte das Spiel am Samstag in Eilenburg stattfinden - allerdings nur unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen. Wurzen sah sich außer Stande, diese zu erfüllen. "Wir sind als kleiner Verein im Breitensport mit Spielbetrieb in der 7. Liga und mit ausschließlicher Organisation durch nebenberufliche Tätigkeit im Ehrenamt unmöglich in der Lage, derartige Sicherheitsrisiken einzuschätzen und abwehren zu können", erklärte der Verein in einem Schreiben.