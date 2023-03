Landespokal statt Länderspielpause: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fallen am Wochenende die nächsten Entscheidungen, welche Teams in die nächste Pokalrunde einziehen. Eine wichtige Nachricht gab es bereits am Freitagvormittag (24. März) bezüglich des FSA-Pokals. Die Viertelfinal-Begegnung zwischen dem Landesligisten Union Schönebeck und Germania Halberstadt, die bis dato wegen Personalmangels beim Regionalligisten auf der Kippe stand, findet wie geplant am Sonntag ab 14 Uhr (im Liveticker auf sport-im-osten-de und in der SpiO-App) in Schönebeck statt.