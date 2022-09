Zudem können die Fußball-Freunde am Sonnabend die Sachsenpokal-Begegnungen in der 3. Runde zwischen dem Bornaer SV und dem FSV Zwickau (14 Uhr) sowie dem SV Tanne Thalheim und Titelverteidiger Chemnitzer FC (16 Uhr) im Live-Ticker verfolgen.

Am Sonntag (25. September) geht es heiß weiter. In Leutzsch stehen sich die Erzrivalen BSG Chemie Leipzig und der 1. FC Lok Leipzig gegenüber. 4.999 Zuschauer werden im Alfred-Kunze-Sportpark das Spektakel erleben. Mehr dürfen es nicht sein, so die derzeitige Vorgabe. Ab 16 Uhr geht’s los. "SpiO" ist vor Ort und schwenkt in einer Konferenzschaltung auch zum Spiel ins Ilburg-Stadion, wo zeitgleich der FC Eilenburg und Drittliga-Sorgenkind FC Erzgebirge Aue aufeinandertreffen.