Hängepartie in Probstheida

Zurzeit entwickelt sich das Endspiel im Sachsenpokal der beiden Regionalligisten 1. FC Lok und CFC im Leipziger Bruno-Plache-Stadion zur Hängepartie. Erst am Donnerstag (1. Juni) soll sich entscheiden, ob die Begegnung auch am 3. Juni stattfinden kann. Die Sicherheitsberatung am Dienstagvormittag (30. Mai) brachte noch keine Entscheidung. Als Grund für die Bitte, das Finale auf einen anderen Termin zu verlegen, nannte die Stadt aktuell fehlende Kapazitäten der Sicherheitskräfte wegen diverser Großveranstaltungen in Leipzig.

Sachsenpokal: Viertes Finalduell zwischen Probstheida und CFC

Dreimal standen sich die Probstheidaer und Chemnitzer bisher in einem Sachsenpokalfinale gegenüber. Für das erste Aufeinandertreffen muss man schon ein bisschen in der Historie kramen – es war den damals zweiten Garden vorbehalten. In der Spielzeit 1995/96 duellierten sich der Chemnitzer FC II und der VfB Leipzig II (u.a. mit dem heutigen RB-Cheftrainer Marco Rose auf dem Feld) im Stadion an der Gellertstraße, schließlich gingen die Leipziger mit 2:1 n.V. als Sieger vom Platz.

Djamal Ziane (2.v.re.) dreht nach seinem goldenen Finaltor 2021 gegen den CFC jubelnd ab. Bildrechte: imago images/Picture Point

2017 dann gewannen die "Himmelblauen" gegen Gastgeber FCL im Bruno-Plache-Stadion mit 2:1, vier Jahre später fiel die Entscheidung in der Sportschule "Egidius Braun". Mitten in der Corona-Pandemie entschied ein Treffer von Lok-Mittelstürmer Djamal Ziane in der Verlängerung die Partie gegen den CFC zugunsten der Blau-Gelben (1:0).

FSA-Pokal: Wernigerode vs. HFC – da war doch was!

In Sachsen-Anhalt ist der FC Einheit Wernigerode "Wiederholungstäter" und steht wie schon im vergangenen Jahr im Endspiel des FSA-Pokals. Zwar ging damals das Finale gegen den 1. FC Magdeburg mit 0:5 verloren, da sich der FCM aber bereits als Drittliga-Meister für den DFB-Pokal qualifiziert hatte, war Wernigerode die Teilnahme an der ersten DFB-Pokal-Runde nicht mehr zu nehmen. Dort verlor der FCE später mit 0:10 gegen Zweitligist Paderborn.

Im März 2022 gelang Wernigerode im Landespokal gegen den Favoriten aus Halle die faustdicke Überraschung. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Nun wartet im Halberstädter Friedensstadion der Hallesche FC auf den Oberligisten. Der HFC hat düstere Erinnerungen an den Gegner aus dem Harz. Im Landespokal-Halbfinale am 26. März 2022 kegelte das Einheit-Team die Hallenser mit 2:1 aus dem Wettbewerb und stürmte so ins Finale. Zeit zur Revanche also für die Saalestädter, die sich nicht noch einmal so unangenehm überraschen lassen wollen. Sollte der finale Coup gelingen, würden sich die Hallenser zum zehnten Mal als Pokalsieger in der FSA-Geschichte verewigen.

Thüringenpokal: 14. Trophäe für Carl Zeiss Jena?

Im Thüringenpokal stehen sich im Ernst-Abbe-Sportfeld Regionalligist FC Carl Zeiss Jena und der stark abstiegsgefährdete Oberligist FSV Wacker Nordhausen gegenüber. Im Vorfeld des Duells gab es ein Hickhack um den Austragungsort, da sich die Nordhäuser nicht mit der Spieldurchführung in Jena anfreunden konnten. Nach ihrer Ansicht sollte die Begegnung auf einem neutralen Platz stattfinden, doch das Verbandsgericht des Thüringer Fußballverbandes (TFV) entschied sich letztendlich für das aktuell im Umbau befindliche Ernst-Abbe-Sportfeld. Letztes Jahr gewann der FC Carl Zeiss Jena den finalen Pokaltanz gegen den ZFC Meuselwitz mit 1:0. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Carl Zeiss Jena würde sich mit einem Sieg die Thüringer Trophäe zum vierten Mal in Folge und zum 14. Mal insgesamt (FC Carl Zeiss Jena II inbegriffen) sichern. Die Kicker von Wacker Nordhausen hielten den Pokal bis dato vier Mal in den Händen.