Wenige Stunden nach dem Abpfiff meldete sich Leistner auf Instagram: "Ich bin nach dem Spiel von der Tribüne meiner Heimatstadt aus massiv beleidigt worden. (...) Das ging extrem und massiv unter die Gürtellinie gegen meine Familie, meine Frau und meine Tochter. In dem Moment sind mir die Sicherungen durchgebrannt", schrieb Leistner und entschuldigte sich für sein Verhalten. So etwas dürfe ihm niemals passieren. Er verspreche, dass - egal, was ihm an Beleidigungen an den Kopf geworfen werde - so etwas nie wieder passiere. Leistner erfährt in den sozialen Medien viel Verständnis. Auch Dynamo Dresden meldete sich via Twitter und stärkte dem "Dresdner Jungen" den Rücken.