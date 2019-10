Der 1. FC Lok Leipzig hat sich in der 3. Runde des Sachsenpokals beim VfB Auerbach durchgesetzt. Beim 4:1 überzeugten die Gäste und betrieben zumindest eine kleine Wiedergutmachung für die bittere 0:2-Pleite im Ortsderby bei der BSG Chemie. Kurios: Schon in der Vorsaison hatte Lok ein Pokalspiel in Auerbach mit 4:1 gewonnen.