Beim Pokalspiel in Eilenburg wollen sich Civa und Lok vor 1.000 Zuschauern (darunter 500 Lok-Fans) durchsetzen. Neben dem Landespokal-Endspiel im eigenen Stadion winkt Lok bei einem Finalsieg im DFB-Pokal die TSG Hoffenheim. "Das Ziel ist, dass wir zu Hause das Finale spielen können", betonte Civa und fügte an: "Trotz Corona wird es ein richtiger Pokalfight in einem kleinen Hexenkessel. Dennoch nehmen wir die Favoritenrolle an. Eilenburg ist eine eklige und starke Mannschaft, doch ich glaube an die Jungs."