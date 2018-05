Ronny Thielemann (Co-Trainer Magdeburg): "Am Ende zählt, dass wir das Finale gewonnen haben. Es war der Abschluss einer perfekten Saison. Man hat gemerkt, dass die Jungs am Ende kaputt waren. Stendal hat das gut gemacht und wir haben das 2:0 nicht erzielt. Die Chancen, die wir hatten, hat der Stendaler Torhüter stark pariert. So war es am Ende ein knappes Ergebnis."