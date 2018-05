Nach 14 Jahren in der Verbandsliga kehrte das Team von Coach Sven Körner im vergangenen Sommer wieder in die Oberliga zurück. Dort kämpfen die Altmärker aktuell noch um den Klassenerhalt, weshalb das Landespokalfinale auch nicht höchste Priorität hat - auch da Stendal schon über die Finalteilnahme für den DFB-Pokal qualifiziert ist. "Wir wollen versuchen, Magdeburg das Leben so schwer wie möglich zu machen und ein beherztes Spiel abliefern", sagte Körner der "Volksstimme". "Wir rechnen uns natürlich nichts aus, aber Magdeburg hat im Achtelfinale in Naumburg nur 2:1 gewonnen."