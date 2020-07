Eine entsprechende Vereinbarung bestätigte Erik Hartmann, Präsident von Germania Halberstadt, am Montag (27. Juli) der "Bild"-Zeitung: "Alle Beteiligten, auch der FSA, bekommen prozentual etwas von den DFB-Einnahmen des FCM ab. Die Höhe kenne ich nur in unserem Fall, das hat jeder Verein individuell mit dem FCM ausgehandelt."

In der vergangenen Saison lag die vom DFB ausgeschüttete Prämie für die erste Pokal-Runde bei 175.000 Euro. Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie könnte sie in der kommenden Saison jedoch geringer ausgefallen. Die Magdeburger treffen in der ersten Runde (11. bis 14. September) auf Zweitligist Darmstadt 98.