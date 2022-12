Auch wenn es viele der alteingesessenen Anhänger nicht wahrhaben wollen: RB Leipzig ist angekommen. In Leipzig, im Osten und in Fußball-Deutschland. Der Klub hat sich mit seinem Image als "Familien-Verein" eine Nische gesucht und füllt diese aus. Viele, die sich in Leipzig und in den umliegenden Bundesländern vor Jahren vom Fußball abgewendet hatten, kamen zurück, andere wechselten zu RB Leipzig wegen der Aussicht auf hochklassigen Fußball.



Natürlich spielt dem Klub das viele Geld in die Hände – wie diese Mittel aber eingesetzt werden, macht den RBL-Verantwortlichen so schnell keiner nach. Talente werden weltweit gescoutet und dem RB-System frühestmöglich zugeführt. Über die Klubs in Liefering, Salzburg oder Brasilien können sie Spielpraxis sammeln, bevor es nach Leipzig geht. Einzig in der eigenen Jugendarbeit am Cottaweg will es noch nicht so ganz fruchten. Egal, wie man zu RB steht, man kommt nicht umhin festzustellen, dass der Klub wohl auch zukünftig ein heißer Titelanwärter sein wird.