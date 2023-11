Der auf Leipzig lastende Druck ist nach der bereits perfekten Qualifikation für das Achtelfinale immerhin überschaubar. Größtes Ziel dürfte also sein, sich mit einer guten Leistung neues Selbstvertrauen für die Aufgaben in der Bundesliga zu holen, wo es zuletzt nicht so gut lief. Die Chancen auf einen Gruppensieg in der Königsklasse jedenfalls sind eher theoretischer Natur, denn realistisch betrachtet müsste dafür ein Sieg mit drei Toren Abstand her. Was einer Sensation gleichkäme. Dementsprechend geht es Marco Rose darum, "ein gutes Spiel zu machen, um uns zu zeigen, zu beweisen, Dinge auf den Platz zu bringen, die uns wichtig sind."