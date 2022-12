Die kontrovers diskutierte Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist Geschichte und fand in Argentinien ihren total verdienten Titelträger – dieser Meinung hat sich auch die überwältigende Mehrheit der gut 9.500 teilnehmenden mdrFRAGT-User zur Bilanz des Turniers angeschlossen. 81 Prozent überzeugte der epische Finalsieg der Südamerikaner um Jahrhundertspieler Lionel Messi am vergangenen Sonntag über Frankreich. 36 Jahre hatte Argentinien auf den dritten Triumph der Geschichte warten müssen.