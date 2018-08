Fußball-Fans aufgepasst! Am Donnerstag gastiert RB Leipzig im Playoff-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation beim ukrainischen Vertreter FK Sorja Luhansk und das MDR FERNSEHEN überträgt die Partie live. Ab 20:15 Uhr darf mitgefiebert werden. Die Partie wird 20:30 (MEZ) in Saporischschija angepfiffen. Das Rückspiel steigt am 30. August (Anpfiff 18:30 Uhr) in Leipzig. Der Sieger des Duells darf mit 47 weiteren Teams in der Gruppenphase der Europa League starten. Luhansk schaltete Braga aus Bildrechte: imago/Pedro Benavente

Luhansker Trainer spielte in Chemnitz

Die Leipziger mussten die große Tippel-Tappel-Tour über Häcken und Craiova in der Qualifikation gehen, haben bereits zwei Qualifikationsrunden erfolgreich überstanden. Mit Luhansk wartet auf das Team von Trainer Ralf Rangnick ein Verein mit Geschichte. Unter dem Vereinsnamen Sorja Woroschilowgrad wurde man in den 70er-Jahren sogar einmal sowjetischer Meister und spielte zweimal im Pokalfinale. Nach dem Zerfall der Sowjetunion führte der Weg der Luhansker zunächst in die erste, später in die zweite und dritte ukrainische Liga. Durch den Krieg absolviert Sorja seine Heimspiele seit 2014 nicht mehr im heimischen Awangard-Stadion. Der Trainer ist in Sachsen kein Unbekannter. Jurij Wernidub ist seit November 2011 verantwortlich und spielte einst eine Saison beim Chemnitzer FC. Trainer mit Osterfahrung: Jurij Wernydub Bildrechte: IMAGO

Leipzig bangt noch um Werner