Eine Umfrage des Meinungsbarometers "MDRfragt" zur Fußball-WM in Katar hat deutliche Ergebnisse geliefert. Demnach befürwortet eine Mehrheit der Menschen in Mitteldeutschland einen politischen Boykott des sportlichen Großereignisses. Zudem hat knapp die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer überhaupt kein Interesse an der Berichtersattung über die WM. Ein weiterer wichtiger Punkt: Sieben von zehn Befragten sehen Katar als ungeeigneten Austragungsort für die WM.