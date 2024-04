Viele Fans, Stars der Szene und ein prominenter Sieger: Die erste Saison der neu geschaffenen Baller League ist am Montagabend mit einem großen Finale geendet. Beim Final-Four-Turnier vor 12.000 Fans in Düsseldorf setzte sich das Team Streets United von Liga-Mitgründer Lukas Podolski im Finale mit 7:5 gegen Calcio Berlin durch. Und mit Andy Trübenbach kickte auch ein Regionalliga-Spieler in der Siegerelf mit.

Bildrechte: IMAGO / Maximilian Koch