Tedesco: "Mannschaft war verkopft"

Tedesco stellte in der Halbzeit um, spielte nach dem Wechsel mit zwei Achtern und gab seinem Team mit, einfacher und schnörkelloser zu spielen. "Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft vielleicht ein bisschen verkopft war. Wir haben gedacht, dass wir es einfacher machen müssen und es über schnelle Spielverlagerungen hinbekommen", sagte der Coach. Der Plan ging auf, RB hatte nach dem Wechsel mehr Zugriff auf das Spiel - und drehte die Partie schließlich durch ein Elfmetertor von André Silva (62.) und das Last-Minute-Tor von Forsberg.

"Auf den Weg gegeben, dass er das Spiel entscheiden kann"

Dabei durfte Forsberg mal wieder nicht von Beginn ran - so, wie zuletzt öfter. "Emil ist seit sieben Jahren hier, er ist eine Legende. Und dann entscheiden zu müssen, dass er jetzt nicht spielt, das ist schon schwierig", erklärte Tedesco. Vor Forsbergs Einwechslung in der 62. Minute gab er seinem Edel-Joker aber noch eins mit: "Ich habe ihm mit auf den Weg gegeben, dass er das Spiel entscheiden kann. Aber so, das hätte ich auch nicht gedacht." Emotionen nach dem entscheidenden 2:1 durch Forsberg. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Durch den Forsberg-Treffer am Mittwoch gegen Union ist RB nun als einziger deutscher Klub weiterhin in drei Wettbewerben am Start. Neben dem DFB-Pokal können die Sachsen auch in der Europa League noch ins Finale einziehen. Und in der Bundesliga hat RB erst am Sonntag (17.04.2022) mit einem Sieg in Leverkusen den dritten Platz erobert.

Mintzlaff: "Hätte uns niemand zugetraut"

Eine Entwicklung, die bei den Leipzigern nach einem elften Platz in der Bundesliga kurz vor Weihnachten niemand für möglich gehalten hätte. "Es hätte uns niemand zugetraut, dass wir ins Pokalfinale einziehen, wenn ich noch an den Dezember denke", blickte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff auf die Zeit vor dem Trainerwechsel von Jesse Marsch auf Domenico Tedesco zurück.

Drittes Pokal-Finale - erstes Forsberg-Tor?

Tedesco, der sich nach dem Spiel erstmals in der Fankurve zeigte und Richtung RB-Anhang winkte, gab zu, dass er bei seinem Amtsantritt nicht mit dem Pokalfinale gerechnet hat. "Diese Fantasie hatte ich nicht, weil ich andere Sachen im Kopf hatte. Da ging es darum, die Mannschaft zu stabilisieren." Erstmals in der Fankurve: Domenico Tedesco. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Nun könnte die Saison, die im Dezember noch zu missraten drohte, am 21. Mai beim Pokalfinale in Berlin mit dem ersten bedeutenden Pokal der Vereinsgeschichte gekrönt werden. Nach dem Sachsenpokal 2011 und 2013 hoffen die Leipziger im dritten Anlauf den DFB-Pokal in die Höhe stemmen zu dürfen. "Wir ziehen ein nach Berlin und wollen natürlich gewinnen", sagt Mintzlaff. Vielleicht wieder durch ein Forsberg-Tor. In den bisherigen zwei DFB-Pokalfinals von RB hat er noch nicht getroffen. Ein Tor am 21. Mai könnte wieder historisch sein.