Eröffnet wird der "Finaltag der Amateure" am Samstag, 21. Mai, um 12.15 Uhr mit dem Finale im FSA-Pokal zwischen Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg gegen den NOFV-Oberligisten 1. FC Wernigerode. Ab 14.15 Uhr steigt das thüringische Pokal-Endspiel der Regionalligisten ZFC Meuselwitz und FC Carl Zeiss Jena. Erneut zwei Stunden später ab 16.15 Uhr wird der Sachsenpokalsieger ermittelt. Auch hier stehen sich mit dem Chemnitzer FC und der BSG Chemie Leipzig zwei Viertligisten gegenüber.

Da Magdeburg über seine Drittliga-Platzierung in den DFB-Pokal der kommenden Saison 2022/23 einzieht, hat auch Wernigerode die Teilnahme bereits sicher. In Thüringen und Sachsen qualifiziert sich dagegen nur der Sieger für die 1. Runde.

Alle Partien werden in Konferenz in der ARD live übertragen. Der MDR zeigt die Einzelspiele im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App.