Werner: Erst glücklos, dann Matchwinner

Doch die Tore machten die Leipziger. Das lag unter anderem an Timo Werner, der zu Beginn der Partie noch glücklos, zaghaft und ohne Mut im Abschluss wirkte, aber nie aufsteckte. Werners Elan und Ausdauer wurde schließlich belohnt: Der Stürmer brachte RB mit einem Kopfball auf die Siegerstraße (75.) und bereitete schließlich das 2:0 durch Emil Forsberg (84.) vor. "Er war sehr fleißig und hat ein Tor gemacht", lobte Rose seinen Angreifer nach dem Spiel. "Das hilft ihm, das hilft uns. Ich bin sehr zufrieden mit ihm." Timo Werner (re.) von RB Leipzig feiert mit seinem Teamkollegen Mohamed Simakan nach dem 0:1. Bildrechte: IMAGO / Shutterstock

Forsberg einmal mehr "Mister Champions League"

Sport 1 min Celtic Glasgow RB Leipzig Stimmen Emil Forsberg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 1 min Sport RB-Torschütze Forsberg: "Coach hat gesagt, konsequent in der Box" RB-Torschütze Forsberg: "Coach hat gesagt, konsequent in der Box" Link des Videos https://www.mdr.de/sport/sport-im-osten/video-celtic-glasgow-rb-leipzig-stimmen-emil-forsberg-100.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Und auch der erst in der 76. Minute eingewechselte Emil Forsberg drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Der Schwede machte mit seinem Tor den Deckel drauf auf den ersten Leipziger Auswärtssieg seit April. "Der Coach hat gesagt, konsequent in der Box. Ich habe das mitgenommen", lächelte der 30-Jährige nach dem Spiel. Er bestätigte einmal mehr seinen Ruf als "Mister Champions League": Forsberg traf bereits zum zehnten Mal in der "Königsklasse" – so oft wie kein anderer RB-Spieler. "Das sind geile Spiele, eine geile Atmosphäre. Es macht Spaß, in der Champions League zu spielen", begründete Forsberg seine besondere Motivation.

Künftiger Sportchef Eberl im Stadion

Das Spiel der Leipziger in Glasgow war auch aus anderen Gründen ein Besonderes: Der neue RB-Sportchef Max Eberl war erstmals für seinen künftigen Arbeitgeber im Stadion. Noch nicht in Amt und Würden, Eberl startet offiziell erst Mitte Dezember. Die Freude bei Rose, der mit Eberl einst in Mönchengladbach zusammengearbeitet hatte, war aber schon groß: "Ich habe mich gefreut, ihn wiederzusehen. Schön, dass er da war. Schön, dass wir gewonnen haben", sagte der RB-Coach nach der Partie auf der Pressekonferenz.

Rose: "Er legt bald los"

"Jetzt legt er auch bald los, das wird uns sicher guttun", ergänzte Rose. Gerüchte um einen vorgezogenen Dienstbeginn Eberls wies Rose aber zurück: "Er wird im Dezember anfangen". Die Leipziger hatten sich erst kürzlich von Chef-Kaderplaner Christopher Vivell getrennt, der hinter dem Rücken der RB-Bosse um Geschäftsführer Oliver Mintzlaff mit dem FC Chelsea verhandelt haben soll.

Marco Rose: "Zuletzt viermal in Folge gepunktet" Bildrechte: IMAGO / Eibner

Endspiele gegen Real und Donezk

Eberls Chancen, mit RB Leipzig auch im Jahr 2023 Champions-League-Fußball zu erleben, sind nach dem Abend von Glasgow jedenfalls gestiegen. Denn die Leipziger können das Achtelfinale wieder aus eigener Kraft erreichen. "Wir haben zwei Endspiele gegen Gegner, gegen die wir verloren haben", blickt Xaver Schlager auf das Heimspiel gegen Real Madrid (25.10.) und den mutmaßlichen Showdown Anfang November in Warschau gegen Shakhtar Donezk (02.11.2022) voraus.