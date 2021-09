Dessen "back to the roots"-Taktik mit aggressivem Pressing wird nach Informationen der "Sport-Bild" in Teilen der Mannschaft kritisch gesehen. So lange da die Rädchen noch nicht ineinander greifen, wünscht man sich mehr Ballbesitz-Elemente wie unter Nagelsmann. Auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hatte im "SpiO-Talk" vor dem Bayern-Spiel gesagt: "Wenn du Titel gewinnen willst, musst du in der Lage sein, mit Ball Spiele zu kontrollieren. Da haben sie sich unter Nagelsmann weiterentwickelt. Wenn du über 34 Spiele Erfolg haben willst, dann kannst du nicht über 34 Spiele Vollgas spielen." Marsch müsse da einen Mittelweg finden. MDR-Live-Reporter Thomas Kunze: "Statik und Balance sind das große Thema Und die Mannschaft muss verstehen, was Jesse Marsch gegen den Ball sehen will. Gestern konnte ManCity entweder Kurzpässe- oder Diagonalpässe spielen, um das System auszuhebeln."

Nach einem Stellungsfehler zuvor verlor Tyler Adams (li.) dann auch noch den Zweikampf gegne Jack Grealish, und der englische Nationalspieler erzielt das 4:2 Bildrechte: imago images/PA Images