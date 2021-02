Wenn der Bundesliga-Zweite gegen Top-Teams ran muss, hat die Mannschaft die Seuche am Fuß. Das 0:2 der Leipziger im Champions-League-Achtelfinale am Dienstag (16.02.2021) reiht sich ein in eine Vielzahl weiterer Spiele mit ähnlichem Muster: Die Leipziger haben ausreichend Chancen zum Sieg, agieren aber bisweilen nervös und können letztlich durch individuelle Fehler nicht gewinnen.

Nur ein Sieg gegen die Top 7 der Bundesliga

Beispiele gefällig? Im Champions-League-Halbfinale im vergangenen Sommer gegen Paris St. Germain patzt die RB-Abwehr mehrfach, zweimal legen sich die RB-Kicker den Ball fast selbst ins Netz, RB ist überfordert und verliert 0:3. In der Bundesliga konnte RB in den bisherigen sieben Spielen gegen die Top 7 nur eine Partie gewinnen. Gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München gelang sogar in elf Spielen nur ein Sieg.

Klopp: RB hat unsere Fehler gemacht

"Sie hatten Chancen aber wir hatten die Kontrolle", kommentierte Liverpools Coach Jürgen Klopp die Partie mit einem Grinsen. Fehler von Leipzigs Marcel Sabitzer/Lukas Klostermann sowie Nordi Mukiele hatten Mohamed Salah (52.) und Sadio Mané (57.) eiskalt ausgenutzt. "Diese Fehler werden auf jedem Niveau bestraft", analysierte RBL-Coach Julian Nagelsmann. Und Klopp, der mit seinem Meisterteam in der Premier League mit 13 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter ManCity derzeit in einer Krise steckt, atmete hörbar durch: "Heute hat unser Gegner die Fehler gemacht, die wir in den vergangenen Wochen gemacht haben." Lukas Klostermann (re.) kann Mohamed Salah auf dem Weg zum 0:1 nicht halten Bildrechte: IMAGO / PA Images

Nervosität und Verunsicherung auf großer Bühne?

"Die Art der Niederlage schmerzt", gab Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zu. Fehlt seinem Team der Charakter auf der großen Bühne? Sind die sehr jungen Spieler zu nervös vor großen Aufgaben? "Ich habe keine extreme Verunsicherung wahrgenommen. Ich fand auch nicht, dass uns Wille und Körperlichkeit gefehlt haben", so Nagelsmann, der seine Mannschaft zudem lobte: "Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir uns beim Gegner Respekt erarbeitet haben. Der ist jetzt größer als vorher."

Klopps Lobesrede auf RB Leipzig

Der Respekt kommt vor allem von Liverpool-Coach Klopp: "Leipzig kann Dir ganz große Probleme bereiten", so der Champions-League-Sieger von 2019: "Ich weiß, wie dominant sie sein können. Ich weiß, wie gut sie verteidigen. Ich weiß, wie sehr sie die gegnerische Abwehr vor Probleme stellen können."

Nagelsmann: Bekommen im Rückspiel unsere Chancen

Darauf hofft Nagelsmann im Rückspiel: "Wir haben wie in allen Bundesligaspielen auch die nötige Anzahl von Chancen erspielt. Das werden wir auch im Rückspiel schaffen", blickt der 33-Jährige nicht ohne Hoffnung auf die Entscheidung im Kampf um den Viertelfinaleinzug. RB-Trainer Julian Nagelsmann Bildrechte: imago images/Matthias Koch

Mutmacher: Spiele gegen Paris und United

Denn, und auch das gehört zur Leipziger Geschichte großer Spiele: Gerade auf Europas Bühne und unter Coach Nagelsmann haben die Leipziger eine Entwicklung gemacht. In der Champions League kämpfte RB in der Gruppenphase dieser Saison bereits Paris Saint-Germain und Manchester United nieder und machte damit den Achtelfinal-Einzug überhaupt erst einmal klar. Die positive Entwicklung seiner Mannschaft betont auch Nagelsmann, wenn er darauf hinweist, dass sein Team nach dem 0:2 anders als noch im Oktober bei ManUnited im Old Trafford nicht auseinandergefallen sei. Stattdessen habe sein Team weitere Chancen erspielt. Und diese kommen wieder. "Die Ausgangsposition ist nicht leichter, aber es ist auch nicht unmöglich."

UEFA gegen Rückspiel in Liverpool

Das Stadion an der Anfield Road in Liverpool Bildrechte: IMAGO / PA Images