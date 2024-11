"Wir kamen immer einen Schritt zu spät"

Auffällig war, dass RBL wie schon am letzten Wochenende in Dortmund zeitweise regelrecht überrannt wurde. "Wir hatten eigentlich alles im Griff. Wir haben noch ein, zwei Chancen zu erhöhen", meinte Kevin Kampl angesichts der Führung durch Christoph Baumgartner (23.). Doch der Doppelpack vom ehemaliger Leipziger Nachwuchsspieler Nicolas Kühn (35./45.+1) drehte die Partie, ehe Reo Hatate (72.) das 3:1 erzielte. "Wenn du in der ersten Halbzeit das 2:0 machst, dann kannst du das Stadion noch leiser kriegen", sagte Kampl und war am Ende beeindruckt von Celtic: "Sie hatten immer eine Antwort drauf, sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir kamen immer einen Schritt zu spät, da war in der zweiten Halbzeit nicht mehr drin." Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Drei Siege, sonst droht das Aus

Klar ist: Drei der kommenden vier Spiele muss RB Leipzig gewinnen, um noch den Sprung in die nächste Runde zu schaffen. Das sei auch der Anspruch. "Ich hoffe auch, dass jeder verstanden hat, was das bedeutet. Jeder einzelne und wir als Klub haben andere Ambitionen." Aktuell steht RB mit null Punkten auf Rang 31 von 36, muss mindestens den 24. Platz schaffen. Dabei steht am 26. November schon das nächste Auswärtsspiel an, bei Inter Mailand.

Geertruida fällt mit Muskelverletzung au