"Wir haben gesehen, dass wir es uns in vielen Momenten selbst schwer machen. Das ist es, was mein und unser Leben sehr schwer macht", sagte Marsch und lachte los, ehe er seinen Standard-Satz nachschob: "Wir müssen positiv bleiben und Glauben an unsere Art, an unsere Mannschaft, an den Zusammenhalt." Vor allem müsse sein Team "rauskommen aus der Phase, wo wir es uns selbst schwer machen. Ein paar Belohnungen und es kommt immer mehr zusammen", betonte Marsch.