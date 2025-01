Eigentlich hatte man sich in Klagenfurt Selbstvertrauen für die Bundesliga holen wollen, in der man am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker und Audiostream) bei Union Berlin antritt. Doch das misslang völlig. "Wenn du null Torgefahr aus dem Spiel heraus entwickelst, dann wird es schwer, Spiele zu gewinnen", sagte Rose. "Wenn du dann bei einem Standard pennst, dann verlierst du Spiele."