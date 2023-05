Sie feierten den Hattrick, ziehen zum dritten Mal in Folge ins Endspiel um den DFB-Pokal ein. Und das auch völlig zu Recht, RB Leipzig lieferte beim SC Freiburg eine Machtdemonstration ab, das 5:1 entsprach an diesem Abend auch den Kräfteverhältnissen. "Immer wieder Leipzig", stand auf den roten Shirts, die sich die RB-Profis und ihr Trainer Marco Rose unmittelbar nach dem Abpfiff überstreiften. Am 3. Juni trifft Leipzig auf den Sieger der Partie am Mittwoch zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. "Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir das wieder geschafft haben. Jetzt werden wir versuchen, den letzten Schritt noch zu gehen", freute sich Rose.