Fußball | DFB-Pokal 25 Schüsse, aber kein Happy End – was gibt RB Hoffnung nach dem Halbfinal-Aus?

Hauptinhalt

Nachbericht

03. April 2025, 10:00 Uhr

In allen Statistiken war RB Leipzig am Mittwochabend besser als Pokal-Halbfinalgegner VfB Stuttgart. Außer der entscheidenden – der Torstatistik. Das Aus ist ein weiterer Dämpfer für RB. Ist der erhoffte Trainerwechsel-Effekt von Marco Rose auf Zsolt Löw damit schon verpufft? Was können die Leipziger mitnehmen?