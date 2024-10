"Spätestens Übermorgen muss das Positive überwiegen", befand SGD-Coach Thomas Stamm anschließend. Sein Team habe ein Spiel über 120 Minuten in "vielen Phasen" mitgestaltet. Und dies gegen eine Mannschaft, welche in der 2. Bundesliga am Ende "eher im vorderen Drittel sein wird". Enttäuschung sei nun erst einmal völlig normal, aber die gezeigte Leistung müsse Energie geben für die kommenden Aufgaben.