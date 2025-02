In der 67. Minute sprang dem Wolfsburger Abwehrspieler Kilian Fischer der Ball bei einer Flanke von Leipzigs Benjamin Sesko an den rechten Unterarm. Referee Reichel entschied sofort auf Elfmeter. Der Video-Assistent überprüfte, sah keine krasse Fehlentscheidung. Sekos verwandelte den Elfer sicher. Leipzig jubelte. Hasenhüttl, Ex-Leipziger Coach in VfL-Diensten, wütete: "Es war ein enges Spiel. Das darf durch so eine Situation nicht entschieden werden", schimpfte der 57-Jährige am Mikrofon von SPORT IM OSTEN. "Wir haben in der ganzen Pokalsaison ein Tor kassiert, das jetzt dazu führt, dass wir Ausscheiden. Auf so eine Art und Weise. Das ist sehr bitter".