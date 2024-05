HFC-Coach Reisinger: "Unnötig schwergemacht"

Nichts anderes zählt auch für HFC-Trainer Stefan Reisinger, der es nach der Partie vor dem Mikrofon von SPORT IM OSTEN auf den Punkt brachte: "Wir alle wollen den Pokal holen." Reisinger hatte seine Startelf auf acht Positionen verändert, dementsprechend schwer kam der Favorit in die Gänge.

"Wir haben es uns unnötig schwergemacht. Was uns in den letzten Wochen in der Liga schon verfolgt hat, die konsequente Chancenverwertung", sah der 42-Jährige einen Grund für den zähen Auftritt im ersten Durchgang.

Nach der Pause sorgten Marcus Wolf (50.) und Jonas Nietfeld (66./Foulelfmeter) mit ihren Toren für die Entscheidung zugunsten des Favoriten. "Die Jungs sind ruhig geblieben und haben es seriös am Ende weitergespielt und die Pflichtaufgabe erfüllt", sagte Reisinger.

Nietfeld könnte sich HFC-Verbleib vorstellen

2:0-Schütze Jonas Nietfeld, der ganz cool den Strafstoß verwandelte, haderte auch mit der Chancenverwertung. "Ich glaube, wir hatten schon in der ersten Halbzeit viele Chancen, die wir hätten nutzen sollen", so der HFC-Kapitän. "In der zweiten Hälfte haben wir es dann angepasst, schneller und zielstrebiger gespielt und uns dann auch belohnt." Wie sein Trainer sah es auch der 30-jährige Stürmer als "absolute Pflicht" an, "das Spiel hier zu gewinnen. Generell den Pokal zu holen, ist eine Pflichtaufgabe".