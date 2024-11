In eine ähnliche Kerbe schlug Torhüter Péter Gulácsi. "Wir müssen jetzt zusammenhalten", sagte der Ungar, während er gleichzeitig versuchte, Hoffnung zu verbreiten. "Man weiß am Ende nicht, wie viele Punkte man braucht, um noch weiterzukommen. Wir müssen schauen, dass wir unser Heimspiel in diesem Jahr unbedingt gewinnen. Und dann sehen wir, was noch möglich ist."