Es lässt sich nur spekulieren, was für RB möglich gewesen wäre, hätte man jene Konstanz und Zielstrebigkeit der vergangenen Wochen auch über die gesamte Bundesligasaison hinweg präsentiert, während Bayern München die Tür für eine Wachablösung an der Spitze ein ums andere Mal weit öffnete. Auch wenn die primäre Zielstellung für die kommende Spielzeit mit der erneuten Qualifikation für die Champions League von Rose bereits formuliert wurde, soll über kurz oder lang auch die Schale nach Leipzig wandern. "Wir wollen noch konstanter spielen, auch in der Bundesliga", schickte Emil Forsberg eine erste Warnung an die Konkurrenz.

Zunächst überwiegt aber die Freude über den jüngsten Triumph – vor allem bei Rose, der sein seit September vergangenen Jahres mehr als erfolgreich laufendes Engagement mit seinem ersten Titel in Deutschland krönte. Und das in seiner Heimatstadt. "Das fühlt sich sehr besonders an. Ich bin den Jungs, meinem Staff, dem Verein und unseren Fans sehr dankbar", strahlte Rose, dessen Vertragsverlängerung über 2024 hinaus nur noch Formsache ist. "Wir haben jetzt zwei Titel in unserer jungen Geschichte geholt. Es entwickeln sich Dinge in Leipzig, die mehr als positiv sind. Wenn man in die glücklichen Gesichter der Menschen sieht, macht es einfach nur Spaß."