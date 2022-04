Halbfinale gegen Glasgow Rangers

Im Halbfinale, das steht seit Donnerstagabend fest, müssen die Leipziger nun gegen die Glasgow Rangers ran, den Tabellenzweiten der Scottish Premiership. Glasgow setzte sich mit einem 3:1 nach Verlängerung gegen die Portugiesen vom SC Braga. Am 28. April in Leipzig und am 5. Mai in Glasgow kommt es dann zum ersten Pflichtspiel-Aufeinandertreffen beider Klubs. In einem Freundschaftsspiel kickten beide Klubs bereits gegeneinander - im Januar 2017 siegte RB 4:0.

Tedesco: "Streben nach mehr"

Diesmal sollen die Rangers nur eine Station auf dem Weg ins Europa-League-Endspiel in Sevilla sein. "Wir wollen ins Finale", so die klare Ansage von RB-Angreifer Yussuf Poulsen. Und auch Tedesco stimmt ein: "Wir streben nach mehr jetzt. Wenn Du im Halbfinale stehst, willst Du natürlich auch ins Finale kommen, das ist klar."

Nkunku auf Benzema- und Mbappe-Spuren

Torschütze Christopher Nkunku schaut sogar schon auf das Endspiel am 18. Mai in Sevilla. "Wir haben hart gearbeitet und wollen versuchen, den Pokal zu gewinnen", so Leipzigs Top-Torjäger, der mit seinem Doppelpack von Bergamo zum dritten Franzosen mit mindestens 30 Saisontoren aufstieg. Vor Nkunku, der auch in Bergamo die Leipziger Tore-Versicherung war, liegen noch Karim Benzema (38) und Kylian Mbappe (31). Nkunku erzielte sein 30. Sasiontor Bildrechte: dpa

Wettanbieter: Leippzig gewinnt Europa League

Bei verschiedenen Wettanbietern sind die Leipziger nun auch Favorit auf den Gewinn der Europa League. Bei bwin wird beispielweise eine Quote von 2,1 ausgezahlt, Glasgow ist deutlicher Außenseiter (9,0), auch die anderen Halbfinalisten West Ham United (2,8) und Eintracht Frankfurt (6,0) erzielen geringere Quoten.

Deutsch-deutsches Finale gegen Frankfurt?

Nach dem 3:2-Sensationssieg von Eintracht Frankfurts am Donnerstag in einer "magischer Nacht" beim FC Barcelona scheint nun sogar ein deutsch-deutsches Europa-League-Finale möglich. In den bisherigen zwölf Jahren seit Bestehen des UEFA-Cup-Nachfolgers hatte es bisher keine deutsche Mannschaft ins Finale geschafft.

Fünfjahreswertung: Deutschland an Italien vorbei

Zudem hat der Einzug der beiden deutschen Klubs ins Halbfinale eine positive Auswirkung auf die Fünfjahreswertung der UEFA. Deutschland, das bisher auf Rang vier lag, wird trotz des Viertelfinal-Ausscheidens von Bayern München in der Champions League die bisher drittplatzierten Italiener überholen. Damit sicherten Leipzig und Frankfurt die Startplätze der Bundesliga in den europäischen Wettbewerben weiter ab. An die Bundesliga gehen vier Champions-League-Tickets, zwei Europa-League- und ein European-Conference-League-Startplätze. Möglicherweise kommt sogar ein fünftes Ticket in der Königsklasse hinzu – für einen Europa-League-Sieger. Und da ist RB Leipzig plötzlich Favorit.