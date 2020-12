Wie fragil der Triumph über die "Red Devils" war, zeigte die vierte Nachspielminute: Da grätschte Leipzigs Rechtsverteidiger Nordi Mukiele am eigenen Fünf-Meter-Raum in einen von Paul Pogba scharf hereingespielten Flachpass, aber Torwart Peter Gulacsi verhinderte mit Glück und Geschick das Eigentor. In den Sekunden danach war Mukiele der Schrecken ins Gesicht geschrieben. "Das wäre sehr ärgerlich gewesen", bekannte Innenverteidiger Willi Orban hinterher, "aber dafür haben wir ja Pete". Sichtlich erleichtert war auch 1:0-Torschütze Angelino: "Pete zeigte am Ende eine unglaubliche Parade. Er rettete das Team."

Ja, Peter "Pete" Gulacsi rettete RB Leipzig in letzter Sekunde den Achtelfinal-Einzug – und stahl damit Angelino fast die Show. Denn José Ángel Esmorís Tasende, wie der 23 Jahre junge Spanier mit bürgerlichem Namen heißt, erzielte gegen Manchester nicht nur die 1:0-Führung. Vielmehr legte er auch noch für Amadou Haidara zum 2:0 auf und sorgte in der zweiten Hälfte für den entscheidenden Ballgewinn vor Justin Kluiverts 3:0.

Sieben Tore und fünf Vorlagen in 17 Spielen – das ist eine gute Quote für einen Mittelfeld-Strategen oder gar Stürmer. Für einen Linksverteidiger wie Angelino ist das hingegen sensationell. Das findet auch sein Trainer. "Er ist halt ein sehr offensiver Verteidiger. Deswegen haben wir ihn auch geholt. Wir brauchen das Spiel über die Flügel, weil die Gegner häufig sehr tief verteidigen", erklärte Nagelsmann, der davon überzeugt ist, dass sein Shootingstar auch weiterhin treffen wird: "Weil er sehr gierig ist und lernen will." Und zu lernen, ergänzte Nagelsmann, gibt es noch genug: "Er hat immer noch ein paar Baustellen, was die Defensive angeht." Im Vergleich zum Spiel beim FC Bayern habe Angelino aber auch in dieser Hinsicht einen Riesenschritt gemacht.