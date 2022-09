Das Spiel stand im Vorfeld gefühlt unter keinem guten Stern. Das eigene Stadion war zu klein, um so einen fanstarken Verein wie Dynamo Dresden. Dazu dazu kamen Sicherheitsbedenken in der Ausweichspielstätte in Eilenburg. Was folgte war eine kleine Posse um Austragungsort und -datum. Erst wurde das Spiel auf Sonntag und nach Pirna verlegt. Allerdings wollte Dynamo lieber am Samstag spielen und setzte sich durch. So gab es eine erneute Verlegung, diesmal in den Jägerpark in Dresden, der Heimspielstätte des SC Borea Dresden. Und wieder auf den Samstag.