Für den Vater des Erfolges, Jochen Seitz, war es das erste Derby in Leutzsch. "Wir wollten unbedingt ins Halbfinale. Das Spiel hatte Rasse und Klasse, hitzig, aber alles im Rahmen", sagte Seitz auf der Pressekonferenz und war "richtig happy, dass wir dieses schwierige Auswärtsspiel bestanden haben". Viel Zeit zur Freude bleibt Lok nicht. Am kommenden Sonntag geht es im Plache-Stadion gegen den ZFC Meuselwitz wieder um wichtige Punkte in der Regionalliga.