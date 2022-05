Doch erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt: "Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Vor allem in der zweiten Halbzeit." Dass dieses nüchterne Fazit nach Verlängerung, Elfmeterschießen und Pokalsieg aus dem Mund von Domenico Tedesco kam, ist kaum zu glauben. Schließlich war der RB-Coach kurz zuvor an der Seitenlinie wie ein Derwisch unterwegs gewesen. Er trieb sein Team an, bejubelte ekstatisch den Ausgleich, bearbeitete den Schiedsrichter, sah die Gelbe Karte – und sprang nach dem feststehenden Sieg wild umher.

Emil Forsbergs emotionaler Ausnahmezustand hielt dagegen deutlich länger an: "Ich habe keine Worte. So zu gewinnen ist einfach Wahnsinn", freute sich der Schwede über den von kaum noch von jemand erwarteten Ausgang des Spiels, das schon am Sonntag und in Leipzig eine weitere und ganz besondere Verlängerung bekommt: Die Mannschaft wird sich ab 14 Uhr ins Goldene Buch der Stadt eintragen, dann per Autocorso zur Festwiese am heimischen Stadion fahren und den Pokaltriumph angemessen würdigen (im MDR-Livestream ab 13.50 Uhr). Oder wie Emil Forsberg es formulierte: "Der erste Titel der Vereinsgeschichte. Das müssen wir groß feiern. Das wird groß!"