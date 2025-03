Dass dieser von Jenas Verantwortlichen erhoffte Trainereffekt nicht eingetreten ist, bemerkte man auf der Glaserkuppe von der ersten Minute an. Ungewöhnlich viele Fehlpässe prägten das Jenaer Spiel und vorn hoffte man einfach nur, dass der wiedergenesene Elias Löder irgendwie den Ball im Tor unterbringt. Bezeichnend für diesen Samstagnachmittag war auch, dass die Meuselwitzer Gastgeber die Mehrzahl der Zweikämpfe für sich entschieden, sich in buchstäblich jeden Ball warfen – was man in einem Pokalhalbfinale erwarten darf – und sich schon deshalb diesen Einzug ins Endspiel verdienten. Das Bemühen des Titelverteidigers, der in den letzten fünf Jahren stets den Pokalsieg geholt hatte, war am Ende durchaus erkennbar. Aber insgesamt war es ein enttäuschender, uninspirierter Auftritt.

Bildrechte: IMAGO / Mario Jahn