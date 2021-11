Nach dem spielerisch enttäuschenden Auftritt am vergangenen Wochenende gegen die TSG Hoffenheim fiel die Kritik groß aus. In der Champions League stand RB bis zum gestrigen Abend mit dem Rücken zur Wand und musste im Vorfeld eine Hiobsbotschaft nach der anderen hinnehmen. Sowohl der positiv auf Corona getestete Cheftrainer Jesse Marsch , als auch der ebenfalls infizierte Kapitän Peter Gulacsi konnten die Reise nach Belgien nicht mit antreten.

Somit war Beierlorzer gezwungen, mit einer Rumpftruppe in das "Endspiel" um Europa zu gehen. Lediglich fünf Feldspieler nahmen gegen den belgischen Meister auf der Bank Platz. Umso erstaunlicher, welches Feuerwerk sein Team bereits in den ersten 45 Minuten abbrannte. "Die Mannschaft hat diese Situation hervorragend angenommen und es super umgesetzt", resümierte der Aushilfscoach den durch die Treffer von Christopher Nkunku (2), Emil Forsberg (2) und André Silva deutlich herausgeschossenen Sieg.

Neben der Erkenntnis, dass RB Leipzig nach zuvor mehr als erfolgreichen Jahren in der Königsklasse doch noch gewinnen kann, stand vor allem die Aussicht auf weitere Partien in Europa - auch wenn das abschließende Gruppenspiel gegen Manchester City am 7. Dezember der letzte Champions-League-Auftritt in diesem Jahr sein wird. "Mit diesem Sieg haben wir es in der eigenen Hand, in Europa zu überwintern", blickte Beierlorzer voraus: "Das ist das Allerwichtigste."