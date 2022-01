Trotz des Ausscheidens der Top-Klubs bleibt der Weg ins Finale steinig. Neben RB sind noch die drei Bundesligisten Freiburg, Union Berlin und Bochum vertreten. Hinzu gesellen sich die Zweitligisten Hannover, Karlsruhe und die beiden Hamburger Klubs HSV und St. Pauli. Auf wen RB im Viertelfinale trifft, wird am 30. Januar ausgelost. Doch egal, wie der Gegner heißt: Leipzig dürfte nun in jedem Spiel der Favorit sein. "Jetzt liegt es an uns", unterstrich Nationalspieler Lukas Klostermann.