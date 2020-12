Letztlich ist die Rückkehr in die 2. Bundesliga auch das große Saisonziel bei "Schwarz-Gelb", auf das man sich nach neben dem Pokalaus nun voll konzentrieren kann. Etwas helfen können hätte ein Weiterkommen gegen Darmstadt durch die finanziellen Einnahmen aber schon - gerade in so angespannten Corona-Zeiten. Ob sich die Dresdner nun noch einmal in der Winterpause groß verstärken werden, scheint fraglich. Wobei der Kader zumindest Drittliga-Ansprüchen bisher weitgehend genügen konnte.

Über 72 000 Geistertickets wurden für die Partie verkauft. Bildrechte: imago images / Eibner

Eine gewisse Notwendigkeit besteht dennoch, da gegen den SVD mit Christoph Daferner und Tim Knipping zwei weitere Spieler verletzt ausgewechselt werden mussten und das Lazarett um Marco Hartmann, Sebastian Mai, Chris Löwe und Paul Will weiter vergrößern könnten. So kam der 19-jährige Maximilian Großer nach seinem Kurzeinsatz beim 4:2 in der Liga bei Viktoria Köln zu knapp 30 Spielminuten gegen die Darmstädter.



Aber immerhin hat sich gezeigt, dass die Dresdner mit einem anderen Pfund weiterhin extrem wuchern können: den eigenen Fans. Mehr als 72.000 Tickets wurden am Ende bei der Aktion "30.000 Geister für Dynamo" verkauft und die Spieler auf dem Rasen damit zumindest symbolisch unterstützt. Das erkannte hinterher auch der Darmstädter Coach Markus Anfang an: "Das ist ein Verein, der nicht in die 3. Liga gehört, wenn man sieht, was für eine Power dahintersteckt."