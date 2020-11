Wie im Oktober steht für die DFB-Auswahl ein "Dreierpack" an. Dem Test gegen Tschechien am Mittwoch in Leipzig folgt dort am Samstag die Nations-League-Partie gegen die Ukraine. Drei Tage später tritt das DFB-Team zum Gruppenabschluss in Spanien an (17. November). Auf dem Gelände des Bundesligisten RB Leipzig bittet Löw am Montagabend zum ersten Training. RB-Verteidiger Benjamin Henrichs steht im Aufgebot und hat zwei "richtige Heimspiele".